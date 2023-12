TMF Başkanı Uçar'ın, Toprak'ın 2024'te şampiyon olacağına inancı tam

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA Spor Sohbetleri'ne konuk olarak, 2023 yılını değerlendirdi.



Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun bu sezonki performansına ilişkin Uçar, "Toprak'ın dünya şampiyonasında ikinci olması aslında büyük bir başarı. Branşımızda 20'ye yakın yarış var, bu yarışların her birinde dereceye girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla dünya ikinciliği, bizim branşımızı diğer spor branşlarıyla kıyasladığınızda çok büyük bir başarı çünkü mekanik bir spor, sizin etkinizin dışında sonuca etki eden onlarca daha farklı unsurlar var ve Toprak, bütün bunlarla mücadele ederek dünya ikincisi oldu." diye konuştu.



Toprak'ın 2023'te yarıştığı motosiklete yönelik de Uçar, "Motosikletinin ona kattığı bir performans gerçeği var ki Toprak Razgatlıoğlu'nun bu sene sürdüğü motosiklet düz yolda giderken gazın tamamı açıldığında bile rakiplerini geçemeyen bir motosikletti." dedi.



Toprak'ın yeni sezonda yarışacağı BMW takımı için de Uçar, "Gelecek sene Toprak Razgatlıoğlu'nun kendisine daha özenle motosiklet hazırlayan bir markayla çalışıyor olması, dünya şampiyonluğunu bize getirecektir." şeklinde konuştu.



2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile 4 yaşından beri beraber olduklarını dile getiren Uçar, şöyle devam etti:



"Federasyonun henüz lisanslı sporcusu değilken dahi rahmetli babasıyla yarışlara gelen, yarışlara şenlik katan bir sporcudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim Toprak'ı görmek istediğimiz tek ve yegane nokta dünya şampiyonluğudur. Ama bu bir mekanik spor, Toprak'a yeni gittiği markanın ne kadar destek vereceği, ne kadar yatırım yapacağı Toprak'ın vermiş olduğu geri bildirimleri ne kadar motosiklete ve fabrika ayarlarına yansıtacağıyla ilgili bir husus, yoksa pilotaj olarak biz şu konuda çok iddialıyız, dünyada motosiklet pilotajı itibarıyla Toprak Razgatlıoğlu'ndan daha kabiliyetli bir sporcu yetişmedi."



Toprak'ın okul yıllarından itibaren iyi yetişmesi için federasyon olarak her türlü desteği sağladıklarını belirten Uçar, "İnşallah bu yeni marka üzerinde yarıştığı spor aletine yani motosiklete, Toprak'ın performansını geride bırakmayacak yatırımlar yapacaktır." dedi.



"Önce motokrosla tanıştırıyoruz"



Motosiklet sporunun temelinin motokros ile başladığını anlatan Uçar, "Tüm sporcularımızı toprak zeminde motosikleti kontrol etmeye alıştırırız. Dolayısıyla toprak zeminde motosiklete hakim olan bir sporcu artık tüm şartlarda motosiklete hakim olabilir. Türkiye'de motokros yarışlarını şu ana kadar 32 ile yaydık." şeklinde konuştu.



Balkan ve Avrupa ülkelerinde her 100 kilometre karede en az 3 tane motokros parkurunun bulunduğunu kaydeden Uçar, şöyle devam etti:



"Motokros parkurlarımızı artırmaya çalışıyoruz, yüzde 50'nin üzerine çıktı çocuk yaştaki motokros yarışçılarımız. Yarışçı sayılarımız da arttı. Bu da son 20 senedir Türkiye şampiyonu, eğitmen TMF milli motokros kaptanımız Şakir Şenkalaycı'nın çabalarıyla İstanbul'da yaptığı motokros akademi faaliyetlerinden geliyor. 500'ün üzerinde sporcuyu bir sene içerisinde motokrosa kazandırmış bir isim. Önce motokrosla tanıştırıyoruz, oradan asfalt yarışlarına oradan enduro, oradan dünyanın diğer ülkelerindeki motosiklet branşlarına gidebiliyorlar."



Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'ye katkısı büyük



Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabının en uzun soluklu uluslararası organizasyonlardan olduğunu aktaran Uçar, "Cumhurbaşkanlığı himayesini taşıyan en uzun süreli organizasyon, seyirci sayısı, yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı, katılan sporculara baktığınızda da ilk başladığımız yıldan bu yana düzenli bir artış elde ettik. Afyonkarahisar'da eylül ayındaki Dünya Motokros Şampiyonası'nda 500 bine yakın ziyaretçi gördük. Bu da muhteşem bir kültür oluştuğunu gösteriyor. Dünyanın her yerinde Afyonkarahisar ilini ve Türkiye'yi çok güzel bir tanıtma imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.



Uçar, yabancı ülkelerde internete Afyonkarahisar diye yazıldığında "Dünya motokros şampiyonası ve Afyonkarahisar" diye çıktığını belirterek, "Dolayısıyla her sene her organizasyonda 1,8 milyar insanın Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi internet üzerinden görmesi anlamına geliyor." dedi.



Kadın motosikletçilerde artış var



Motosiklette kadın sporcuların sayısının da önemli oranda arttığını ifade eden Uçar, kadınların sportif faaliyetlere katılmasının seyirci anlamında da hijyenik ve daha ölçülü, saygılı bir yapı getirdiğini söyledi.



Trafikte artan bir kadın motosiklet sürücü gelişimi olduğunu kaydeden Uçar, "Bunu sportif performans anlamında da görüyoruz. Son üç senedir özellikle pist yarışlarımızın içerisinde kadınlar kupası yarışlarını da gerçekleştiriyoruz. Motokros ve enduro yarışlarında baktığımızda kadın yarışçılarımızın sayısının arttığını da görüyoruz. Motokorsta 5-6 yaşında minicik kızlarımızın, yavrularımızın motosiklet sürdüğünü görmek ve 50 cc'de yarışlara başladığını görmek bizi çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.



Edirne'de ve Afyonkarahisar'da üst düzey yarış pistleri yapıldı



Yeni tesis çalışmalarını konusunda da bilgi veren Uçar, "Afyonkarahisar Valiliğimiz himayelerinde dünyanın en üst düzey kalitesinde A lisanslı yarış pistini Afyonkarahisar'da, Edirne Valiliğimiz himayelerinde de Edirne'de dünyanın sayılı motokros parkurlarından birini bitirdik. Afyonkarahisar'da yapacağımız asfalt pistte dünyanın her yerinde ülkemizi temsil edecek binlerce sporcu yetişecek. 2024'te inşallah tüm Balkan ülkeleri Edirne'de, Afyonkarahisar'da antrenmana, kampa gelecek." şeklinde görüş belirtti.



Vatandaşların kullandığı motosikletlere de değinen Uçar, şunları kaydetti:



"2023 yılında Türkiye'de motosiklet sayısı 5 milyonu aştı. Motosiklet satışları ülkemizde ilk kez 2023'te otomobili geçti. İlk ve orta dereceli okullarda 'İmkan verilse hangi sporu yaparsınız', sorusuna motosiklet sporu cevabı üçüncü sırada geliyor. Bu popülariteyi de sportif performansa çevirmeye çalışıyoruz. Ancak trafikteki motosiklet kullanım alışkanlığı, motosiklet sürücülerinin diğer araç sürücüleri ile ilişkisini üzülerek görüyoruz. Trafik kültürü noktasında çok yol almamız gerekiyor. Anaokulundan itibaren çocuklarımıza trafik eğitiminin verilmesi gerekiyor."





