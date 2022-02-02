TKF'nin yeni başkanı Okyay Utku Atabaş oldu!

Türkiye Kaykay Federasyonunun yeni başkanı Okyay Utku Atabaş oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TKF'nin yeni başkanı Okyay Utku Atabaş oldu!
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02 Şubat 2022 15:53
Türkiye Kaykay Federasyonunun başkanlığına Okyay Utku Atabaş seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılan genel kurulda başkanlık için Fahrettin Yıldız ve Okyay Utku Atakan yarıştı.

Mevcut başkan Sedat Çelenk'in aday olmadığı genel kurulda katılan 42 delegenin 25'inin oyunu alan Okyay Utku Atakan, federasyonun yeni başkanı olurken, Fahrettin Yıldız 17 oyda kaldı.

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