TKF Başkanı Mehmet Kör: "Madalyaları Esat Delihasan'a adıyoruz"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Tokyo 2020'yi değerlendirdi.

TKF Başkanı Mehmet Kör: 'Madalyaları Esat Delihasan'a adıyoruz'
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları 4 madalyayı merhum başkanları Esat Delihasan'a adadıklarının söyledi.

Mehmet Kör, AA muhabirine, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki performanslarını değerlendirdi.

Tokyo 2020'ye 7 kota ile gittiklerini anımsatan Kör, "Sadece Türk karate camiasının değil dünya karatesinin de yıllardır beklediği olimpiyat hayali nihayet ilk kez Tokyo'da gerçekleşti. Milli sporcularımız 8 kategorinin 7'sinde kota alarak yarıştı. 7 kategorinin 5'inde de madalya maçı yapıp toplam 4 madalya kazandık. Tokyo 2020'nin karate müsabakalarında en fazla madalya kazanan ülkesi olduk." diye konuştu.

- "Madalyalarımızı merhum başkanımız Esat Delihasan'a adıyoruz"

Mehmet Kör, kazandıkları madalyalarla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden eski Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ı andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk karatesinde sporcu, antrenör ve başkan olarak iz bırakan merhum Esat Delihasan'ın en büyük hayali, olimpiyat madalyasıydı. Biz öncelikle bu hayali gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Kazanılan bu madalyaları merhum başkanımız Esat Delihasan'a adıyoruz. Önümüzdeki hafta Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın ve madalya kazanan sporcularımızla birlikte Rize'ye giderek, Esat başkanımızı ziyaret edip, mezarı başında dualarımızı okuyacağız. Türk karatesinin elde ettiği başarıda her zaman amatör sporlara büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli payı vardır. Bu vesileyle kendisi ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na karate camiası adına teşekkür ediyorum."

 

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