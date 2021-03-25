Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı'na Serdal Adalı dördüncü kez seçildi.
Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, kullanılan 108 oyun 63'ünü alan Adalı yeniden başkanlık görevine getirildi.
Adalı'nın rakibi Cüneyt Çalıcıoğlu 42 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, kullanılan 108 oyun 63'ünü alan Adalı yeniden başkanlık görevine getirildi.
Adalı'nın rakibi Cüneyt Çalıcıoğlu 42 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.