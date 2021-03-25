TJK'da başkanlığa Serdal Adalı yeniden seçildi

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı'na Serdal Adalı yeniden seçildi.

Haber; AA
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TJK'da başkanlığa Serdal Adalı yeniden seçildi
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25 Mart 2021 16:47
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı'na Serdal Adalı dördüncü kez seçildi.

Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, kullanılan 108 oyun 63'ünü alan Adalı yeniden başkanlık görevine getirildi.

Adalı'nın rakibi Cüneyt Çalıcıoğlu 42 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.



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