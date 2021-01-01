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"TJ Warren, Bjorkgren'den kaçınmak için ameliyat oldu" iddiası!

Indiana Pacers forveti T.J. Warren'ın ayağında ameliyat olma sebebinin, koç Nate Bjorkgren için "oynamaktan kaçınmak" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers forveti T.J. Warren'ın ayağında ameliyat olma sebebinin, koç Nate Bjorkgren için "oynamaktan kaçınmak" olduğu iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, bir raporunda Warren'ın Bjorkgren'le muhattap olmak istemeyerek bir takas talebinde bulunduğunu, bu gerçekleşmediğinde de stres kırığı sakatlığından daha iyi bir şekilde iyileşmek adına ameliyat olmayı tercih ederek, koç için oynamaktan kaçındığını iddia etti:

"Daha önce Phoenix'teyken Bjorkgren'in altında oynamış olan TJ Warren'a da bu konuda danışmadıkları söyleniyordu. İddialara göre, Bjorkgren'in işe alındığına dair haberler kamuoyuna duyurulduğunda Warren, Pacers'tan takasını talep etmişti.

Warren'ın, hem sol ayağındaki stres kırığından kurtulmasına daha iyi yardımcı olmak, hem de sezonun geri kalanında Bjorkgren için oynamaktan kaçınmak için, Mart ayında sezonu kapatmasına neden olan ameliyatını geçirmeyi tercih ettiğine inanılıyor."

Bjorkgren'in önümüzdeki sezon Pacers'ın başında olmayacağı iddia ediliyordu. Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada olan Pacers'ın play-in turnuvası aracılığıyla playofflara girme şansı bulunurken, koçun soyunma odasındaki oyuncuların güvenini çoktan kaybettiği ve sona doğru yaklaştığı söylentileri bulunuyor.


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