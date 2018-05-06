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"Titi'ye faulü vermedi, sonra kırmızı kart, adama değmedi.."

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçta oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
'Titi'ye faulü vermedi, sonra kırmızı kart, adama değmedi..'
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06 Mayıs 2018 20:20
Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

"BU TAKIMDAN ÇOK ÜMİTLİYİZ"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Gançev, son dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını hatırlatarak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeylerini sahaya verdiler. Bu takımdan çok ümitliyiz. Herkes Bursaspor'un nasıl savaştığını gördü." dedi.

"HAKEM TİTİ'YE YAPILAN FAULÜ VERMEDİ!"

Maçın hakem Fırat Aydınus'u da eleştiren Gançev, "Hakem, Titi'ye yapılan faulü vermedi. Sonra Titi adama değmedi, kırmızı kart gösterdi." ifadelerini kullandı.

"SOW ÇOK ÜZÜLDÜ"

Kendi kalesine gol atan ve maçtan sonra ağlayan futbolcusu Moussa Sow'a da sahip çıkan Gançev, "Sahada 1 puan almayı hak ettik. Bütün takım çok iyi mücadele etti. Sadece Sow'u değil, bütün takımı tebrik ediyorum. Sow, çok üzüldü. Bursaspor için savaşıyor. Böyle bir pozisyonu kimse istemezdi. Ona maçtan sonra herkes yardımcı olmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.



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