Titi: "Serimizi devam ettirebilirdik"

Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Titi: 'Serimizi devam ettirebilirdik'
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24 Ocak 2021 21:24
Göztepe'nin Brezilyalı savunmacısı Titi, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenildikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmayı yorumlayan Titi, "Zor bir maç oynadık. İlk golü atıp öne geçtik ve mutluyduk. İkinci golü de bulabilirdik ama atamadık. Beşiktaş pozisyonları değerlendirdi. Mağlup olduk ve üzgünüz." dedi.

Takımı adına inançlı olduğunu belirten Brezilyalı, "Kırılma anı, ikinci golü kaçırdığımız pozisyon oldu. İyi defans yaptık, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Serimizi devam ettirebilirdik. Takımımızın potansiyeline inanıyorum. İyi işler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.



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