Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, Bursaspor'un Brezilyalı stoperi Titi ile prensip anlaşmasına vardı.
29 yaşındaki savunma oyuncusunu uzun süredir isteyen İzmir ekibi, Bursaspor'la da bonservis konusunda anlaşması ise an meselesi.
Göztepe'nin Brezilyalı futbolcu için Yeşil-Beyazlı ekibe 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği öne sürüldü.
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29 yaşındaki savunma oyuncusunu uzun süredir isteyen İzmir ekibi, Bursaspor'la da bonservis konusunda anlaşması ise an meselesi.
Göztepe'nin Brezilyalı futbolcu için Yeşil-Beyazlı ekibe 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın