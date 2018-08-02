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Titi için anlaşma! Süper Lig'de yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe ile Bursaspor arasındaki Titi pazarlığı sürerken, Brezilyalı futbolcu ve İzmir ekibi arasında anlaşma sağlandı.

Kaynak: Takvim
Titi için anlaşma! Süper Lig'de yeni takımı...
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02 Ağustos 2018 08:57
Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, Bursaspor'un Brezilyalı stoperi Titi ile prensip anlaşmasına vardı.

29 yaşındaki savunma oyuncusunu uzun süredir isteyen İzmir ekibi, Bursaspor'la da bonservis konusunda anlaşması ise an meselesi.

Göztepe'nin Brezilyalı futbolcu için Yeşil-Beyazlı ekibe 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği öne sürüldü.

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