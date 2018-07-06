Tite'den Neymar eleştirilerine cevap! ''Bırakın çocuk oynasın...''

Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Tite, kendini yere attığı için eleştirilen Neymar'a sahip çıktı.

Brezilya teknik direktörü Tite, Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta toplam 14 dakika yerde kalan ve kendini sık sık yere attığı için eleştirilen Neymar hakkında konuştu.

''BIRAKIN İSTEDİĞİNİ YAPSIN''

Takımın yıldız futbolcusunun arkasında duran Tite, ''Neymar, maksimum seviyede futbol oynuyor. Sadece dribling yapıp, top sürmüyor. Ayrıca defans yapıyor, takım arkadaşlarına boşluk yaratıyor. Kendini bir takım oyuncusu olarak görüyor. İstediği her şeyi yapıyor. Bırakın da istediği gibi oynasın.'' şeklinde konuştu.

''PENALTILARI İSTEMİYORUM''

Belçika maçının penaltılara gitme ihtimali hakkında da konuşan Tite, ''Penaltılar çok zordur. Maçın penaltı atışlarına kalmasını istemiyorum. Ancak tabii ki futbolculara penaltı çalıştırıyorum. Her şarta hazır olmalılar.'' dedi.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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