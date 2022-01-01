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Tite: "Yine dans edeceğiz, sayıgısız değiliz"

Brezilya teknik direktörü Tite, çok konuşulan gol sevincinin saygısızlık olarak değerlendirilmemesini istedi.

Tite: 'Yine dans edeceğiz, sayıgısız değiliz'
Brezilya teknik direktörü Tite, Hırvatistan maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

Dünya Kupası'nda şuana kadar çıktıkları en ciddi sınavlardan birine çıkacaklarını söyleyen Tite, çok konuşulan futbolcularla birlikte dans ederek yaptığı gol sevincine açıklık getirdi.

Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Gol atınca yine dans edeceğiz çünkü bizim kültürümüz bu. Bu bir saygısızlık olarak değerlendirilmesin, Brezilya kültürünü bilmeyenlere yorum yapmayacağım. Ben 61 yaşındayım, torunum yaşındaki gençlerle güzel bir bağım var. Gerekirse onlarla sahada yine dans ederim" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Tite baskı altında bile bu özgüvenle oynamanın oyunculara katkısı olduğunu belirterek, "Brezilya futbolunun kimliği budur. Kendilerinin en iyisini verebilmesi için onlara güven aşılıyoruz. Bu bizim özelliğimiz. Bu kadar baskı altında, eleştirilme riskine rağmen bu davranışta olmaları beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Hırvatistan ile Brezilya, TSİ 18:00'de Education City stadında karşı karşıya gelecek. 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
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