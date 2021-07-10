Tite: "Messi'yi nasıl durduracağımı buldum ama söylemem"

Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite, Arjantin maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tite: 'Messi'yi nasıl durduracağımı buldum ama söylemem'
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10 Temmuz 2021 03:24
Brezilya teknik direktörü Tite, Arjantin ile oynayacaklar Copa America öncesinde konuştu.

Deneyimli teknik adam çok fazla sorulan Messi'yi nasıl durduracaklarına ilişkin soruya verdiği ilginç gündem oldu. Tite açıklamasında, "Messi'yi nasıl durduracağımızı biliyorum ama bunu söylemem" ifadelerini kullandı.

Arjantin cephesinde de Neymar'ı durdurma planları olduğunu bildiğini söyleyen Tite, "Arjantin Neymar'ı nasıl durduracağını söylerse ben de Messi'yle ilgili planımı açıklarım" diyerek ilginç bakış açısını ortaya koydu.

Copa America'nın bulundukları bölge açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Tite, "Turnuvanın en çok dribling yapan, en çok top süren gibi bireysel oyunlarını yapan takım biziz. Kupayı da almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.


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