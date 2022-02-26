Tite Dünya Kupası'ndan sonra görevini bırakıyor

Brezilya teknik direktörü Tite, Dünya Kupasının ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.



Katıldığı programda konuşan Tite yaptığı açıklamada, "Saklamaya gerek yok, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya Milli Takım teknik direktörlüğünü bırakacağım. Kazanabileceğim her şeyi kazandım, sadece Dünya Kupası eksik" açıklamasını yaptı.



Her zaman Avrupalı rakipleriyle oynamak istediğini ancak bu isteğinin bir türlü gerçekleşmediğini belirten Tite, emekli Dünya Kupasının ardından emekli olabileceğini belirtti.



60 yaşındaki teknik adam Tite, 2 Brezilya Ligi şampiyonluğu, 1 Copa Sudamericana, 1 Libertadores, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve geçen yaz Copa Amerika şampiyonluğu yaşadı.





İLGİLİ VİDEO