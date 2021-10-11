Tisserand: "Sahalara dönmek için sabırsızım"

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan ve 1 ay sonra koşulara başlayan Marcel Tisserand, iddialı konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tisserand: 'Sahalara dönmek için sabırsızım'
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11 Ekim 2021 12:27
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Marcel Tisserand iddialı açıklamalarda bulundu.

Kongolu stoper, 12 Eylül'deki Sivas maçında sakatlanmıştı. 1 ay sonra koşulara başlayan Marcel Tisserand, iddialı konuştu.

Başarılı savunmacı, "Takımla çalışmalara başlamaya hazırlanıyorum. Sahalara dönmek için sabırsızım. Bıraktığım yerden devam edeceğim. Trabzonspor maçında kadroda olabilmek için elimden geleni yapacağım. Çünkü sezonun en önemli sınavlarından biri olacak" diye konuştu. 

 

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