Tisserand: 'İkinci golü atamadık'

Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş karşısında ikinci golü bulamadıklarını dile getiren Tisserand, "Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Bugün gerçekten ilginç bir maçtı, rakip de kazanma arzusundaydı. Genel olarak takımımızın defansif performansından memnun olduğumu söyleyebilirim." dedi.



Tisserand ayrıca "Bu tip maçlarda hem defansif olarak hem de ofansif olarak çok iyi durumda olmak zorundasınız. İkinci golü bulma şansımız da vardı ancak bunu yapamadık" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ