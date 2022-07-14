Tisserand için İstanbul'a geliyorlar

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmakta ısrarcı.



İSTANBUL'A GELİYORLAR



Udinese, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Arsenal'e dönen Pablo Mari'nin yerini Marcel Tisserand ile doldurmak için yöneticilerini İstanbul'a göndermeye hazırlanıyor.



3 MİLYON EURO



İtalyan ekibininn bu transfer için 3 milyon euroyu gözden çıkarttığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda dört stoper bulunuyor. İyi bir teklif gelmesi halinde Kim ya da Szalai'nin ayrılması da muhtemel. Bu nedenle yönetim, Tisserand'a gelen teklif için kararsız.











