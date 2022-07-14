Tisserand için İstanbul'a geliyorlar

Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tisserand için İstanbul'a geliyorlar
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14 Temmuz 2022 13:59
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmakta ısrarcı.

İSTANBUL'A GELİYORLAR

Udinese, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Arsenal'e dönen Pablo Mari'nin yerini Marcel Tisserand ile doldurmak için yöneticilerini İstanbul'a göndermeye hazırlanıyor.

3 MİLYON EURO

İtalyan ekibininn bu transfer için 3 milyon euroyu gözden çıkarttığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda dört stoper bulunuyor. İyi bir teklif gelmesi halinde Kim ya da Szalai'nin ayrılması da muhtemel. Bu nedenle yönetim, Tisserand'a gelen teklif için kararsız.



 

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