Tisserand Fenerbahçe'deki kredisini bitiriyor

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 4 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Marcel Tisserand, ağır görüntüsünün yanında basit hatalarına da devam ediyor.Malatya maçında sırtı dönük Tetteh'in ayağına vurarak penaltıya neden olan Kongolu stoper, Gaziantep'te ellerini kapamayı unutunca bir penaltıya daha vesile oldu! Sarı-Lacivertli kurmaylar, ocak ayında bir stoper takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.