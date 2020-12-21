Tisserand Fenerbahçe'deki kredisini bitiriyor

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla 4 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Marcel Tisserand, ağır görüntüsünün yanında basit hatalar yapmayı da sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Tisserand Fenerbahçe'deki kredisini bitiriyor
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21 Aralık 2020 11:44
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 4 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Marcel Tisserand, ağır görüntüsünün yanında basit hatalarına da devam ediyor.

Malatya maçında sırtı dönük Tetteh'in ayağına vurarak penaltıya neden olan Kongolu stoper, Gaziantep'te ellerini kapamayı unutunca bir penaltıya daha vesile oldu! Sarı-Lacivertli kurmaylar, ocak ayında bir stoper takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.





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