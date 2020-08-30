Tisserand eşyalarını topladı, Fenerbahçe'den haber bekliyor

Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki ödeme planı şekillendiği an stoper Marcel Tisserand, İstanbul'a gelmek için uçağa binecek.

Haber; Sabah
Tisserand eşyalarını topladı, Fenerbahçe'den haber bekliyor
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30 Ağustos 2020 13:29
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ardından Kongolu stoper Marcel Tisserand ile de her konuda anlaştı.

27 yaşındaki oyuncu eşyalarını toplarken, İstanbul'a gelmek için 'Uçağa binebilirsin' haberinin gelmesini bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar ödemenin detaylandırılmasına kaldı.

Taraflar 2 milyon Euro'da el sıkıştı. Ödeme takvimi belirlenir belirlenmez, tecrübeli savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.

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