Tisserand eşyalarını topladı, Fenerbahçe'den haber bekliyor

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ardından Kongolu stoper Marcel Tisserand ile de her konuda anlaştı.



27 yaşındaki oyuncu eşyalarını toplarken, İstanbul'a gelmek için 'Uçağa binebilirsin' haberinin gelmesini bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar ödemenin detaylandırılmasına kaldı.



Taraflar 2 milyon Euro'da el sıkıştı. Ödeme takvimi belirlenir belirlenmez, tecrübeli savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.



