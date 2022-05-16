Tisserand: "Defansif olarak iyi maç çıkardık"

Fenerbahçeli Marcel Tisserand, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tisserand: 'Defansif olarak iyi maç çıkardık'
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15 Mayıs 2022 21:26
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere biten maçın ardından açıklama yaptı.

Kısa bir konuşma yapan tecrübeli futbolcu, "Enteresan bir maç oldu. Organize bir ekibe karşı oynadık. Galibiyet isterdik ama defansif olarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim gol yemediğimiz için." dedi.

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