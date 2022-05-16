Tisserand: 'Defansif olarak iyi maç çıkardık'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere biten maçın ardından açıklama yaptı.



Kısa bir konuşma yapan tecrübeli futbolcu, "Enteresan bir maç oldu. Organize bir ekibe karşı oynadık. Galibiyet isterdik ama defansif olarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim gol yemediğimiz için." dedi.





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