Tisserand bu kez kurtarıcı oldu

Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 yenerek zirve takibine devam etti. Sarı-lacivertlilerde dün üç puanı getiren gollerden ikisini sağ bek Nazım ve stoper Tisserand attı

Haber; Sabah
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Tisserand bu kez kurtarıcı oldu
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24 Aralık 2020 09:37
Kadıköy'de Fenerbahçe defansıyla güldü. Geri dörtlü sık sık eleştiriliyordu, Başakşehir karşısında kurtarıcı oldular.

Sarı-lacivertlileri Başakşehir karşısında geriden gelip öne geçiren, defans oyuncularının attığı goller oldu. Geçen hafta Gaziantep'te beraberlik golünün asistini yapan sağ bek Nazım Sangare dün gece arka direkte sahneye çıkıp takımının soyunma odasına umutlu girmesini sağlayan golü attı.

TİSSERAND BU SEFER KURTARDI

Malatya ve Gaziantep maçlarında yaptırdığı penaltılarla eleştirilen Marcel Tisserand ise önce ilk yarıda Hasan Ali'nin ağlara giden vuruşunu çıkarıp farkın ikiye yükselmesini engellerken, ikinci yarıda da attığı golle üç puanın kapısını açan isim oldu. 

 


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