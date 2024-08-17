Tırmanma yarışı heyecanı 5 yıl aradan sonra Ankara'da

Ankara Tırmanma Yarışı 18 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tırmanma yarışı heyecanı 5 yıl aradan sonra Ankara'da
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17 Ağustos 2024 13:41
Ankara Tırmanma Yarışı 18 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre başkent, 5 yıl aranın ardından bir tırmanma yarışına ev sahipliği yapacak.

Beş kategoride 12 sürücünün katılacağı mücadele, yarın 14.00'te başlayacak. Sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak.

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