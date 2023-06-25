Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı
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25 Haziran 2023 18:05
Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen yarış, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Kartepe ilçesinde yapıldı.

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En iyi takım kupasını Atış Motorsports'un kazandığı yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Kategori 1: 1. Sevcan Sağıroğlu, 2. İbrahim Cabacı, 3. İlker Aktaş

Kategori 2: 1. Tuncer Sancaklı

Kategori 3: 1. Burak Başlık, 2. Murat Volkan Soyçopur, 3. Eda Soylu

Kategori 4: 1. Ümit Ülkü, 2. Cem Yalın, 3. İsmet Toktaş

Kategori 5: 1. Bahadır Sevinç, 2. Cemil Memiç

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

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