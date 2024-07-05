Tire FK, Mehmet Tosun'u renklerine bağladı

3. Lig ekibi Tire Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Mehmet Tosun'u renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Tire FK, Mehmet Tosun'u renklerine bağladı
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05 Temmuz 2024 17:23
TFF 3'üncü Lig ekibi Tire Futbol Kulübü, son olarak Erbaaspor'da forma giyen orta saha Mehmet Tosun'u renklerine bağladı.

Geçen sezon Erbaaspor'la 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu sözleşmeyi imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Erbaaspor'la şampiyonlukla tamamlayan Mehmet Tosun'la karşılıklı anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine Tire FK formamızla başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

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