Tire FK gol şov yaptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 5-0 gibi farklı sonuçla geçerken 5 maçta 3'üncü galibiyetini elde etti.



İki takımın da ilk yarıda 10'ar kişi kaldığı 90 dakikayı farklı kazanan sarı-kırmızılı ekip, puanını 9 yaptı.



Geçen sezon ilk yılında Play-Off oynayan Tire FK bu yıl da Play-Off yarışına adını yazdırmayı başardı.



