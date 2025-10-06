Tire FK gol şov yaptı

Tire FK, evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 5-0 mağlup etti.

06 Ekim 2025 13:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tire FK gol şov yaptı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 5-0 gibi farklı sonuçla geçerken 5 maçta 3'üncü galibiyetini elde etti.

İki takımın da ilk yarıda 10'ar kişi kaldığı 90 dakikayı farklı kazanan sarı-kırmızılı ekip, puanını 9 yaptı.

Geçen sezon ilk yılında Play-Off oynayan Tire FK bu yıl da Play-Off yarışına adını yazdırmayı başardı.

