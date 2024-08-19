Tire FK'dan 4 imza daha

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Tire 2021 FK, transferde kadrosunu takviye etmeyi sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Hüma Yüksel son olarak İnegöl Kafkasspor'dan 25 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl, Kuşadasıspor'dan aynı yaşaki orta saha Yavuz Selim Tek, Arnavutköy Belediyespor'dan 20 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç ve altyapıdan yine 20 yaşındaki Bünyamin Sağer'le sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Hüma Yüksel son olarak İnegöl Kafkasspor'dan 25 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl, Kuşadasıspor'dan aynı yaşaki orta saha Yavuz Selim Tek, Arnavutköy Belediyespor'dan 20 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç ve altyapıdan yine 20 yaşındaki Bünyamin Sağer'le sözleşme imzaladı.
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