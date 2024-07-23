Tire FK'da antrenmanlar başladı

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire Futbol Kulübü yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Tire FK'da antrenmanlar başladı
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23 Temmuz 2024 16:18
TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire Futbol Kulübü yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi.

Sarı-kırmızılılar Tire 4 Eylül Stadı'nda ilk antrenmanı yaptı. Tire FK'nın sezon öncesi kamp programı da belli oldu. Hazırlıklarını temmuz ayı sonuna kadar ilçede sürdürecek İzmir temsilcisi 1-10 Ağustos ve 14-23 Ağustos tarihleri arasında iki etap halinde Bolu'da kamp yapacak. Tire FK kamp dönüşü 27 Ağustos'ta çalışmalara yeniden ilçede devam edecek.

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