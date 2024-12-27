Tire FK Ali Çalış'a emanet

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçta bileği bükülmeyip ilk yarıyı 18 puanla 11'inci sırada tamamlayan Tire 2021 FK teknik heyette değişikliğe gitti.
İzmir temsilcisi, teknik direktörlük görevine Ali Çalış'ı getirdi.
Kariyerinde daha önce Bölgesel Amatör Lig'de teknik direktörlük yapan Çalış, son olarak bu sezon Manisa 1965 Spor Kulübü'nü çalıştırdı. Ara transferde kadrosunu güçlendirmeye de çalışan sarı-kırmızılı ekip, Silifke Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Turan Demirci'yle sözleşme imzaladı.
İzmir temsilcisi, teknik direktörlük görevine Ali Çalış'ı getirdi.
Kariyerinde daha önce Bölgesel Amatör Lig'de teknik direktörlük yapan Çalış, son olarak bu sezon Manisa 1965 Spor Kulübü'nü çalıştırdı. Ara transferde kadrosunu güçlendirmeye de çalışan sarı-kırmızılı ekip, Silifke Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Turan Demirci'yle sözleşme imzaladı.