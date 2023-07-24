Tiran-Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk ekibi Tiran ile Beşiktaş arasında oynanacak rövanş müsabakasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbasan Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ile Neil Davies üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise John Brooks yapacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbasan Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ile Neil Davies üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise John Brooks yapacak.