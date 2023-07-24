Tiran-Beşiktaş maçı hakemi belli oldu

Tiran-Beşiktaş rövanş maçını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Tiran-Beşiktaş maçı hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2023 13:01
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk ekibi Tiran ile Beşiktaş arasında oynanacak rövanş müsabakasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbasan Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ile Neil Davies üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise John Brooks yapacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery