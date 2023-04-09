TİP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile partisinin 3 milletvekili adayını kamuoyuna duyurdu.Baş, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Ege'nin hem üretici hem de mücadeleci köylülerinden sevgili Mehmet Kani ve belediye emekçilerinin örgütlenmesine çok katkı koymuş İBB İGDAŞ işçisi sevgili Anıl Denizci milletvekili adaylığını üstlendiler. Kendilerine tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Emekçiler Meclis'e" ifadelerini kullandı. Görsellerde Mehmet Kani ve Ali Denizci'nin fotoğrafları da yer alırken, "TİPSenin" etiketi de yer aldı.Milletvekili adaylığı için TİP'e bin 397 başvuru yapılırken, adaylar arasında Çorlu Tren Katliamı'nda 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe de yer almıştı.14 Mayıs seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde, kendi listesiyle girecek olan TİP'in milletvekili adayları bir bir açıklanıyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tekliflerini kabul eden bazı milletvekili adaylarını açıkladı.TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın daveti üzerine oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan, Umur Talu, Mısra Öz, Meryem Göktepe ve İrfan Değirmenci, TİP'ten gelen milletvekili adaylığını kabul etti. Ayrıca oyuncu Cezmi Baskın da TİP'e katıldı.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin öldüğü tren kazasında hayatını kaybedenler biri de 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'di. Sel'in annesi Mısra Öz, 5 yıldır oğlunun ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması için adalet mücadelesi yürütüyor. Mısra Öz, milletvekili adaylığına ilişkin paylaşımında "Bu mücadele, sizlerin dayanışmasıyla daha da güçlenecek. Helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız! Tüm hak arayan aileler için hoş buldum" dedi.8 Ocak 1996'da İstanbul'da polisler tarafından gözaltına alınan Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, işkence sonucu katledildi. Metin Göktepe'nin ablası ve insan hakları savunucusu Meryem Göktepe, Erkan Baş'tan gelen teklifi kabul ederek milletvekili adayı oldu. Göktepe, bu amaçla çalıştığı kamu kurumundan istifa etti. Göktepe, aynı zamanda KESK'e bağlı TÜM BEL SEN üyesi.Samsun'da doğan oyunca Mehmet Aslantuğ, birçok dizide rol aldı. Arzum Onan ile evli olan Aslantuğ, Bir İstanbul Masalı dizisiyle adından söz ettirdi. 1991, 1992 ve 1933 yıllarında düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde üst üste üç kez en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan "Yürek Çıkmazı" dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un katılımını şu sözlerle twitter hesabından duyurdu: Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum.Halk TV Ana Haber Bülteni'ni sunan gazeteci İrfan Değirmenci, 1996 yılından bu yana aktif gazetecilik yapıyor. 1999 yılında Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalıştı. 2001'de Star TV, 2003'te CNNTürk, 2005'te Kanal D'de görev yaptı. 2007'de FOX TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sundu. 2010'da Kanal D'ye geçti ancak 2017'de işten çıkarıldı. 2019'dan bu yana ise Halk TV'de Ana Haberler'i sunuyor.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın da TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Oyunculukla lise yıllarında tanışan Serhat Ercan, Haldun Taner'in Ayışığında Şamata adlı oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1993 yılında "sahne ve diksiyon" dersleri de alacağı Pera Güzel Sanatlar'a kaydoldu. 1995 yılında sınavını kazandığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Sinemaya 2001 yılında Şellale filmiyle başladı. 2008'de rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.Umur Talu KimdirErkan Baş, gazeteci yazar Umur Talu'nun de TİP'ten milletvekili adayı olacağını belirterek, "Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız." dedi.Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Umur Talu, 1980 yılında Günaydın gazetesinde gazetecilik hayatına başladı. Cumhuriyet, Milliyet, Söz ve Hürriyet gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık yapan Talu, Star, Sabah gazetelerinde çalıştı. Talu, 2009'dan itibaren ise Habertürk'te yazıyor.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP'in teklifini kabul eden diğer milletvekili adaylarını da açıkladı. İşte TİP'in milletvekili adayları: