Timo Werner'in yeni takımı netleşti

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yıldız golcüsü Timo Werner'in Chelsea ile anlaştığı duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Timo Werner'in yeni takımı netleşti
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04 Haziran 2020 19:55
RB Leipzig'in devleri peşinden koşturan golcüsü Timo Werner, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile anlaşmaya vardı.

BILD'in haberine göre, Chelsea 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyecek ve 24 yaşındaki oyuncu, yıllık 10 milyon euro kazanacak.

Adı uzun süredir Liverpool ile de anılan golcü futbolcunun, 5 yıllık kontrata imza atacağı kaydedildi.

Bu sezon ligde 40 maça çıkan Werner, 31 gol attı ve 12 de asist yaptı.

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