Timo Werner'den Manchester United itirafı!

Alman genç yıldız Timo Werner'in adı tranfer için birçok Avrupa devi ile anılmıştı. Son olarak Chelsea'ye imza atan Werner, daha önce Manchester United'le imzalamaya çok yaklaştığını açıkladı.Kırmızı Şeytanlar, Liverpool ve birçok diğer dev kulüp gibi transferde Werner'i kadrosuna katmak istiyordu. Yine de kariyeri için daha iyi olan seçeneğin Chelsea olduğunu düşünen 24 yaşındaki süper yıldız, Maviler'e 5 yıllık imza attı.Timo Werner, Ole Gunnar Solskjaer'in takımı için öncelik değildi.Chelsea tercihini açıklayan Alman Milli forvet; "" dedi.Kendisini yeniden kanıtlaması gerektiğinin farkında olan Werner; "" dedi.Timo Werner, bu sezon takımı RB Leipzig ile 45 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki forvet bu maçlarda takımına 34 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.Yıldız oyuncunun Chelsea'de başarılı olup olmayacağı henüz soru işareti. Kadrosunda genç yıldız Tammy Abraham'ı da bulunduran Chelsea'de, Werner'in sağ ya da sol açık olarak mı yoksa santrafor olarak mı kullanılacağı, genç oyuncunun başarısında önemli bir faktör oynayacak.