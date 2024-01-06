Timo Werner, Londra'ya geri dönüyor!

RB Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Timo Werner, kiralık olarak Tottenham'a gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Timo Werner, Londra'ya geri dönüyor!
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06 Ocak 2024 15:31
RB Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Timo Werner'in yeni adresi belli oluyor.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Timo Werner'i 6 aylığına kiralamak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Haberde, iki kulüp arasında transfer için son görüşmelerin kısa süre içinde yapılacağı ve satın alma opsiyonu üzerinde durulduğu kaydedildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Werner, Leipzig kampından ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutacak.

27 yaşındaki Bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

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