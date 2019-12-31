Timo Werner için transfer yanıtı

Bundesliga takımlarından Leipzig'in yöneticilerinden Oliver Mintzlaff, takımın yıldız golcüsü Timo Werner'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Oliver Mintzlaff, 23 yaşındaki futbolcu hakkında "Leipzig'i takdir ettiğini ve minnet duyduğunu düşünüyorum. Burada rahat ve keyifli görünüyor. Menajeri Karlheinz Ferster'ın da Ağustos ayında sözleşme uzatarak herkesi memnun eden bir çözüm bulduğumuz için memnun olduğunu düşünüyorum. Timo, teknik direktör Julian Nagelsmann ile çalışmanın doğru bir karar olduğunu biliyor. Ancak yine de bir sonraki adımı atabileceğini ve büyük bir kulübe gidebileceğini net şekilde biliyor. Klişe açıklamalar yapmayacağım." diyerek transfer tekliflerine açık kapı bıraktı.Timo Werner ve kulüpteki diğer oyuncularla ilgili sözlerine devam eden Oliver Mintzlaff "Çok fazla parayı tehlikeye atsak bile her zaman kulüp için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kendi kariyeri için birşeyler yapmak isteyen insanlarla çalışıyoruz. Oyuncuların ilerlemesine yardımcı olacak bir temel sunamazsak, durumumuzu dürüstçe tartışmalıyız. Ancak şimdiye kadar Timo Werner'i serbest bırakacak hiçbir nedenimiz olmadı." dedi.Bu sezon Bundesliga'da 17 maça çıkan Timo Werner, 18 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.