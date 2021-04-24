Premier Lig'in 33. haftasında, Şampiyonlar Ligi bileti açısından kritik bir maç oynandı. Chelsea, deplasmanda West Ham'ı 1-0 mağlup etti ve Devler Ligi yolunda önemli bir adım attı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Alman forvet Timo Werner'den geldi. Öte yandan West Ham'da Balbuena, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Chelsea 58 puana yükselerek, West Ham'ın 3 puan önünde 4. sıraya yerleşti.



Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea evinde Fulham ile karşılaşacakken, West Ham ise Burnley deplasmanına gidecek.



