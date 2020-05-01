RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner, transferiyle ilgili olarak Bild'e çarpıcı açıklamalar yaptı.Yasal Uyarï¿½: Bu haber kaynak gï¿½sterilmeden kullanï¿½lamaz.
Werner, "Bayern Münih, harika bir kulüp. Bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Ayrıca, teknik direktör Hansi Flick de kalitesini ispatladı. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Ancak, konu Bayern Münih'e transfer olmaksa... Bayern Münih'e transfer olacağıma, Almanya dışında bir kulübe giderim." dedi.
Sözlerini açıklayan Werner, "Sadece, Bundesliga'da kulüp değiştireceğime başka bir ligde, başka bir maceraya atılmak bana daha cazip geliyor. Ayrıca, karşılıklı olarak gideceğim kulüpte de saygı ve önemli bir rol beklerim. Bu nedenle Leipzig'i kabul etmiştim. Bana bu hissi verecek yeni bir kulübe hayır demem." ifadelerini kullandı.
Leipzig ile sözleşmesini 2020'den 2023'e uzatan Timo Werner'in adı Barcelona ve Liverpool ile anılıyor.
24 yaşındaki Timo Werner, bu sezon oynadığı 25 lig maçında 21 gol atıp 7 asist yaptı.
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Werner, "Bayern Münih, harika bir kulüp. Bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Ayrıca, teknik direktör Hansi Flick de kalitesini ispatladı. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Ancak, konu Bayern Münih'e transfer olmaksa... Bayern Münih'e transfer olacağıma, Almanya dışında bir kulübe giderim." dedi.
Sözlerini açıklayan Werner, "Sadece, Bundesliga'da kulüp değiştireceğime başka bir ligde, başka bir maceraya atılmak bana daha cazip geliyor. Ayrıca, karşılıklı olarak gideceğim kulüpte de saygı ve önemli bir rol beklerim. Bu nedenle Leipzig'i kabul etmiştim. Bana bu hissi verecek yeni bir kulübe hayır demem." ifadelerini kullandı.
Leipzig ile sözleşmesini 2020'den 2023'e uzatan Timo Werner'in adı Barcelona ve Liverpool ile anılıyor.
24 yaşındaki Timo Werner, bu sezon oynadığı 25 lig maçında 21 gol atıp 7 asist yaptı.
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