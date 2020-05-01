RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner, transferiyle ilgili olarak Bild'e çarpıcı açıklamalar yaptı.Werner, "" dedi.Sözlerini açıklayan Werner, "." ifadelerini kullandı.Leipzig ile sözleşmesini 2020'den 2023'e uzatan Timo Werner'in adı Barcelona ve Liverpool ile anılıyor.24 yaşındaki Timo Werner, bu sezon oynadığı 25 lig maçında 21 gol atıp 7 asist yaptı.