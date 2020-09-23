Time'ın 100 listesinde 8 sporcu

Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesinde 8 sporcu yer aldı.

Haber; AA
Time'ın 100 listesinde 8 sporcu
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23 Eylül 2020 21:29
Time dergisi tarafından belirlenen 2020'nin en etkili 100 kişisi arasında 8 sporcu yer aldı.

Amerikan Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2020 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede 8 sporcu kendisine yer buldu.

Kadın sporculardan Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'li atlet Allyson Felix, ABD'li futbolcu Megan Rapinoe ve ABD'li basketbolcu Maya Moore, erkek sporculardan ise Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, ABD'li Amerikan futbolu oyuncusu Patrick Mahomes, Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo ve ABD'li eski basketbolcu Dwyane Wade, listeye girdi.



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