Timberwolves'un 1 numaralı Draft hakkı, takasa açık!

Minnesota Timberwolves'un, büyük olasılıkla 2020 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimini takas etmeyi ve Karl-Anthony Towns ve D'Angelo Russell'a yardım etmek için bir "hemen kazanma" planı yapmayı düşüneceği iddia edildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Timberwolves, takımın meşru bir playoff takımı olmasına yardımcı olacak başka bir oyuncu getirmek için, Draft hakkından vazgeçmeyi tercih ediyor.



Bu yılki Draft sınıfında yeri kesin olan bir yıldız adayı olmadığından ötürü, Minnesota, mevcut Wolves takımı için pek uygun görünmeyen üç oyuncu (LaMelo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman) arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.



Timberwolves, dört takımlı bir takasla D'Angelo Russell'ı son takas tarihinde Golden State Warriors'dan almış ve Juancho Hernangomez ve Malik Beasley'i kadrosuna eklemişti.



