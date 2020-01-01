Timberwolves, Rondae Hollis-Jefferson'ı serberst bıraktı

Minnesota Timberwolves'un, The Athletic'ten Shams Charania ve Jon Krawczynski'ye göre, hazırlık maçları boyunca takımdaki rolünde iyi performans göstermesine rağmen, Rondae Hollis-Jefferson'ı serbest bıraktığı açıklandı.



Wolves'un, lüks vergisi eşiğinden yaklaşık 2.5 milyon dolar uzakta oldukları gerçeğinden dolayı bu hamleyi yaptıkları tahmin ediliyor.



Krawczynski'ye göre Hollis-Jefferson ile yolları ayırma kararı, sezona bir kişilik kadro boşluğuyla girecek olan Wolves için bir "esneklik hamlesi". Krawczynski, Minnesota'nın daha sonraki bir tarihte RHJ'yi geri getirme olasılığı olduğunu da duyduğunu, ancak ekibin şimdilik, bir sakatlıktan ötürü başkasının gelmesi veya ikiye bir takas fırsatı ortaya çıkması durumunda, 15'inci sırayı açık tutmak istediğini belirtti.



Önümüzdeki ay 26 yaşına girecek olan Hollis-Jefferson, geçtiğimiz sezon Raptors formasıyla takıma enerji ve savunma sağlamıştı. Toronto formasıyla oynadığı 60 maçta Hollis-Jefferson, 18.7 dakika ortalamayla sahada kalarak, 7.0 sayı ve 4.7 ribaund rakamlarını tutturmuştu.



