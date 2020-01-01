Timberwolves, Obi Toppin'e karşı "istekli"!

Minnesota Timberwolves'un 2020 NBA Draftı öncesinde eski Dayton Üniversitesi oyuncusu Obi Toppin'e karşı 'istekli' olduğu bildirildi.



Toppin, üniversite kariyeri boyunca modern bir forvet / pivot oyun türü sergilediğinden ötürü, Draft öncesinde oldukça övülen bir oyuncuydu.



Bleacher Report'a göre, birçok değerlendirici, eski Dayton pivotunu Draft'taki NBA'e en hazır oyuncu olarak görüyor. Özellikle, Timberwolves Draft'taki ilk sıradan seçim hakkına sahip olduğu için, Toppin'i seçmekle ilgileniyor olabilir:



"Kaynaklar Bleacher Report'a, Minnesota Timberwolves'un Toppin konusunda istekli olduğunu söylüyorlar. Asıl soru, onu birinci olarak seçip tutmaya mı, yoksa bir takas senaryosunda kullanmaya mı istekli oldukları."



Toppin, şut atabilmesi ile sahada alanı açma yeteneğine, gelecekte de iki yönlü iyi bir NBA oyuncusu olma potansiyeline sahip olan bir oyuncu olarak görülüyor.



Dayton çıkışlı oyuncu, NCAA'daki son sezonunda maç başına ortalama 20.0 sayı, 7.5 ribaund ve 2.2 asistle oynamıştı. Üçlük çizgisi dışından %39, genel olarak ise %63.3 isabetle performans göstermişti.



