Minnesota Timberwolves'un pivot Naz Reid ile, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre üç yıllığı 42 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



23 yaşındaki oyuncu, bu yaz kariyerinde ilk kez serbest oyuncu dönemine girecekti.



Reid, 2022-23 sezonunda forma giydiği 68 maçta 11.5 sayı, 4.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla NBA'deki en iyi sezonunu geride bırakmıştı.



Lige draft edilmeden girdiğinden beri saygın bir şutör haline gelmiş olan Reid, dört sezon boyunca denediği 3 sayılık atışlarının %34.4'ünde isabet bulmuştu.





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