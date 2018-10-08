Timberwolves, Miami ile önce anlaştı, sonra bozdu!

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Minnesota Timberwolves ve Miami Heat arasında, Jimmy Butler'ın takası için anlaşmanın temel olarak sağlandığı ancak daha sonra bozulduğu iddia edildi.ESPN'den Jorge Sedano'nun haberine göre; Jimmy Butler'a karşılık olarak Heat'in Timberwolves'a Josh Richardson, Dion Waiters ve korumalı birinci tur draft hakkı vermek üzere anlaşma sağladığı belirtildi. İki takımın oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili tıbbi raporları attıkları öne sürüldü.Jorge Sedano haberinde, "Thibodeau, anlaşma sağlandıktan sonra daha fazla draft hakkı istedi. Pat Riley ise bu teklifi kabul etmedi ve telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.Jimmy Butler için Houston Rockets'ın da masada olduğu yazılıyor.