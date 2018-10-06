Timberwolves, Miami Heat'ten neler istedi?

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Minnesota Timberwolves ile Miami Heat arasındaki Jimmy Butler odaklı takas görüşmelerinden detaylar basına yansıdı.ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre; Timberwolves, Jimmy Butler ile birlikte Gorgui Dieng'i de takasa dahil etmek istedi. Bununla birlikte Bam Adebayo, Josh Richardson ve korumalı 2019 1. tur draft seçimini istedi.Timberwolves'un, Miami Heat'e Butler ile birçok takımın ilgilendiğini söylediği ancak hiçbir teklifin kabul edilmediği belirtildi. T'Wolves'un, Jimmy Butler için istedikleri paket gelene kadar bekleme kararı aldığı ifade edildi.Miami Heat, Jimmy Butler'ın istediği takımlardan biriydi.