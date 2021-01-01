"Timberwolves, Ben Simmons takasını düşünüyor" iddiası!

Minnesota Timberwolves'un, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile takas yapmayı planladığı iddia edildi.



The Athletic'e göre, Simmons takas görüşmelerinde müsait olursa Timberwolves bu sürece dahil olabilir. Karl-Anthony Towns ve Anthony Edwards'ın yetenekleri göz önüne alındığında, Minnesota, potansiyel olarak Simmons için daha uygun bir hedef yeri olarak görülüyor.



Simmons'ın 76ers ile geleceği, takımın playoff ikinci turunda elenmesi ve kendisinin maçların sonlarında şut atma konusundaki isteksizliği nedeniyle belirsiz olarak düşünülüyor.



76ers, Simmons'ı geçtiğimiz Ocak ayında Brooklyn Nets süperstarı James Harden için hazırlanan bir takas paketinin parçası olarak değerlendirmişti.



76ers başkanı Daryl Morey ve Wolves genel menajeri Gersson Rosas, Houston Rockets'ın ofisinde uzun yıllar birlikte çalışmıştı ve bu durumun da taraflara takas görüşmelerinde yardımcı olabileceği tahmin ediliyor.



