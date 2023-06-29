Timber, adım adım Arsenal yolcusu!

Arsenal bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Jurrien Timber transferinde Ajax ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Timber, adım adım Arsenal yolcusu!
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29 Haziran 2023 20:22
Transfer döneminde rüzgar estiren Arsenal, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. 

De Telegraaf'ın haberine göre; Arsenal, 22 yaşındaki Hollandalı stoper Jurrien Timber'ı kadrosuna katmak Ajax ile anlaşmaya vardı. 

Arsenal'in bu transfer için Ajax'a 42 milyon euro ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi. 

Genç savunmacının önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. 

121 KEZ FORMA GİYDİ 

2020 yılından bu yana Ajax'ın A takımında forma giyen Timber, 121 karşılaşmaya çıkarken takımına 6 gol, 4 asistlik katkı verdi. 

22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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