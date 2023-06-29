Timber, adım adım Arsenal yolcusu!

Transfer döneminde rüzgar estiren Arsenal, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.



De Telegraaf'ın haberine göre; Arsenal, 22 yaşındaki Hollandalı stoper Jurrien Timber'ı kadrosuna katmak Ajax ile anlaşmaya vardı.



Arsenal'in bu transfer için Ajax'a 42 milyon euro ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.



Genç savunmacının önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.



121 KEZ FORMA GİYDİ



2020 yılından bu yana Ajax'ın A takımında forma giyen Timber, 121 karşılaşmaya çıkarken takımına 6 gol, 4 asistlik katkı verdi.



22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.





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