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Tim Hardaway Jr. opsiyonunu kullandı, Dallas'ta kalıyor

ESPN'den Tim MacMahon'a göre, Dallas Mavericks guardı Tim Hardaway Jr., 19 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak 2020-21 sezonunun sonuna kadar Mavericks'te kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Tim MacMahon'a göre, Dallas Mavericks guardı Tim Hardaway Jr., 19 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak 2020-21 sezonunun sonuna kadar Mavericks'te kalacak.

28 yaşındaki şutör gard, geçtiğimiz yıl %55 şut isabetiyle kariyerinin en iyi etkili yüzdesini tutturarak 15.8 sayı ortalaması yakalamış, bu alanda takımın yıldız isimleri Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'in ardından üçüncü sırada yer almıştı.

Hardaway ayrıca maç başına 3.3 ribaund ve 1.9 asist ile oynarken, uzak mesafeden denediği şutların da %39.8'inde isabet bulmuştu.


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