Tim Hardaway'den, Luka'nın pasörlüğüne büyük övgü!

Eski NBA yıldızı Tim Hardaway, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in takım arkadaşlarına "NBA'de herkesten çok boş şut imkanı yarattığını" söyledi.



Hardaway, Doncic'in sahada takım arkadaşlarını bulma becerisinden şu şekilde bahsetti:



"Sahada sanki tek başına oynuyor gibi görünüyor. Kendine özgü bir ritmi var. Çembere nasıl gideceğini biliyor ama sahada herkesin nerede olduğunu da biliyor. Bazen kafasının arkasından, bazen bakmadan paslar veriyor.



Takım arkadaşının ne zaman boşa kaçacağını biliyor. Sahip olduğu karizmayı ve takım arkadaşlarını doğru pozisyonlara yerleştirme biçimini de beğeniyorum.



Takım arkadaşlarına, NBA'deki herkesten daha çok boş şut imkanı veriyor. Ve tüm istediğiniz de budur. Takım arkadaşınız size bu imkanı sunuyorsa, size düşen tek şey topu potaya atmaktır. Oyunu kolaylaştıran da budur."



Luka, üçüncü sezonunda Mavs ile 27.9 sayı, 8.0 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarına sahip.



