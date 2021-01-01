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Tim Duncan'ın ligde favorisi, Nikola Jokic!

San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'i izlemekten "çok keyif aldığını" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'i izlemekten "çok keyif aldığını" açıkladı.

Nadiren podcastlerde yer alan eski Spurs süperstarı, "The Real Ones Podcast"te bugünün liginde izlemeyi sevdiği bir oyuncuyu / takımı belirtti:

"Denver ve Jokic'i izlemeyi seviyorum. Joker'ı izlemek çok keyifli. Yaratıcılığını, ayak oyunlarını ve pasörlüğünü izlemek çok eğlenceli."

25 yaşındaki yıldız, bu sezon oynadığı sekiz maçta %62.1 şut isabetyle 25.9 sayı, 11.6 ribaund ve 10.9 asist ortalamalarına sahip.


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