Tim Duncan, Spurs'deki asistan koçluk görevini bırakıyor

San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ın, bir sezonun ardından Spurs ile tam zamanlı koçluk görevini bırakacağı bildirildi.



New York Times'tan Marc Stein'a göre Spurs, Duncan'ın sadece bir sezon boyunca yardımcı antrenör olarak görev yapacağını düşünüyordu. 44 yaşındaki eski yıldızın, takımdaki önceki oyuncu gelişimi üzerine olan rolüne devam etmesi bekleniyor.



Temmuz 20192da asistan koç olarak görevine başlayan Duncan, bir seferinde Spurs'ün aktif başantrenörü olarak devreye girmiş ve takımı 3 Mart'ta Charlotte Hornets karşısında galibiyete ulaştırmıştı.



Efsane oyuncu, 19 yıllık kariyeri boyunca San Antonio ile beş şampiyonluk kazanmıştı. Takım tarihinde sayılarda (26.496) ve NBA tarihinde bir oyuncunun tek takımla aldığı galibiyet sayısında (1.001) lider konumda.



