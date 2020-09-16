Tiktok para kazanma, tiktok ile para nasıl kazanılır (Para kazanma yöntemleri)

Tiktok üzerinden para kazanmaya çalışanlar bulunmaktadır. Bazı vatandaşlarımız çektikleri tiktok videoları daha büyük kesimlere ulaşabilsin diye farklı yöntemler denemektedir. Dünyada 100 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan Tiktok'un para kazanma yöntemleri bulunuyor. Buunn için yapmanız gereken dikkatlice okumak ve bir çok kaynakta araştırma yapmaktır.TikTok uygulamasını indirdikten sonra yapılması gerekenlerden birisi de hesabınızı kaliteli eğlenceli içerikle doldurmayı planlamaktıd. Planlamalar doğrultusunda özellikle 17-25 yaş aralığında kişilerin çok fazla kullandığı bu platformda o kesime hitap eden şeylerden bahseden ve o yaştaki kişilerin bilebileceği şakaları veya eğlenceli videoları hesabınıza yüklemeniz faydanıza olacaktır.1. E-TİCARET2. SPONSOR BULMAK3. TRAFİĞİ YOUTUBEYE YÖNLENDİRMEK4. CANLI YAYIN5. SOSYAL MEDYA HESAPLARINI BÜYÜTMEKNASIL DAHA FAZLA TAKİPÇİ EDİNİLİR? İZLENME ALINIR?Unutmayın ki TikTok üzerinden para kazanmak için takipçileriniz hesabınızda bir kalite arayacaklardır. Sık video çekmeye özen göstermek de sizin yararınıza olacaktır. Uzun aralıklarla video koyarsanız bu durum sizin için daha zor olacaktır.İzleyicilerle aranızda bir bağ kurabilmeyi istiyorsanız özellikle yapılması gerekenlerden biri de samimiyetinizi videolarınızda göstermenizdir. Sık video çekmemenin bir diğer dezavantajı da trend videolar bölümünde çıkma ihtimalinizin zayıflaması ve sizi çok daha az insanın izlemesi olacaktır.Tictoc, iOS ve Android sürümü olan bir sosyal paylaşım servisi. Tictoc ile fotoğraf, video, müzik, bulunduğunuz yer ya da aklınıza gelebilecek her şeyi kısa video olarak paylaşabiliyorsunuz.Çektiğiniz kısa videoları dilerseniz Tik Tok içerisinden dilerseniz de Facebook, Instagram ve Twitter gibi diğer sosyal ağlardan paylaşabilirsiniz. Bu sosyal ağ uygulamasıyla sadece sizin çektiğiniz videoları değil, başka kullanıcıların paylaştığı videoları da izleyebilirsiniz.– Uygulamayı indirdikten sonra profil simgesine dokunarak uygulamaya kayıt olun– Uygulamaya Telefon numarası, mail veya çeşitli sosyal ağlar yardımıyla kayıt olabilirsiniz.– Profil ve etiket arama: Sol altta yer alan "Mercek" simgesine dokunarak profilleri veya çeşitli etiketleri aratabilirsiniz. Takip ettiğiniz profillerin gönderileri anasayfanıza düşecektir.– Mesajlar ve Bildirimler: Sağ altta yer alan "Mesaj" simgesine dokunduğunuz zaman bildirimlerinizi ve mesajlarınızı görüntüleyebilirsiniz.– Video Paylaşmak: Alttaki menünün ortasında yer alan "+" simgesine dokunarak paylaşmak istediğiniz videonuzu kaydetmeye veya seçmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz paylaşmak istediğiniz videonuza üst kısımda yer alan "Ses seçin" menüsünden müzik ekleyebilirsiniz. Sağ altta yer alan "Yükle" ekranına dokunarak galerinizden video ekleyebilirsiniz.