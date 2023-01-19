Haber Tarihi: 19 Ocak 2023 15:36 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 15:36

TikTok kapanıyor mu, kapanacak mı? 2023'te TikTok ne zaman kapanacak?

TikTok, uygulama içinde kullanıcı verilerini (konum gibi) izleyen Çin merkezli ana şirketi ByteDance'e yönelik iddialar nedeniyle 2023'te ABD'de yasaklanıyor. Bu, TikTok'un birçok farklı ABD eyaletinde hükümet tarafından verilen cihazlarda yasaklanmasına yol açtı. Türkiye'de TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağı merak ediliyor. Peki, TikTok kapanıyor mu, kapanacak mı? İşte detaylar...

TikTok kapanıyor mu, kapanacak mı? 2023'te TikTok ne zaman kapanacak?
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TikTok'un küresel olarak verileri nasıl toplayıp Çin'deki ana şirketine ve potansiyel olarak oradan da büyük güçlere sunduğunu yıllardır duyuyoruz. Ancak popüler uygulamanın tamamen yasaklanması pek olası değil. Ancak bu, cezasız kalmasına izin verileceği anlamına gelmez. Peki, Türkiye'de TikTok kapanacak mı? 2023 yılında işte beklenen ihtimaller...

TİKTOK KAPANIYOR MU, KAPANACAK MI?

TikTok ABD'de bazı cihazlardan yasaklanmış olsa da, kullanıcıların büyük çoğunluğu uygulamaya erişmeye ve uygulamaya içerik göndermeye devam edebilecek ve bu da uygulamayı öngörülebilir gelecekte canlı tutacaktır.
TikTok'un kapanmaya zorlanabilmesi için, belki de Apple App Store ve Google Play Store'un bile uygulamayı ortadan kaldırmak için devreye girmesiyle çok daha büyük yasaklar dizisi olması gerekebilir. 

TikTok'un 2023'te kapatılabilmesi tamamen mümkün. Ancak, kullanıcı sayısı hala çok sağlıklı ve popülaritesini sürdürürken, TikTok muhtemelen 2023'te kapanmayacak.

Ancak görebildiğimiz kadarıyla, uygulamanın kapatılacağına dair henüz resmi bir onay yok. 

Uygulamanın resmi sosyal medya hesapları, 2018'de ele aldıkları gibi yeni kapatma söylentileri hakkında henüz konuşmadı. Uygulamanın popülaritesi göz önüne alındığında, yakın zamanda yasaklanacağı şüpheli.


ABD ORDUSU TİKTOK'U YASAKLADI 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Birkaç hafta önce, ABD Donanması'nın TikTok'u hükümet tarafından verilen mobil cihazlardan yasakladığı ve bunu bir siber güvenlik tehdidi olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. ABD istihbarat yetkilileri tarafından geçen ay yapılan bir soruşturmanın ardından ordu, başlangıçta askerlere uygulamayı kullanmamalarını tavsiye etti ve ardından uygulamayı yasakladı.

Tesadüfen, uygulamanın ABD ordusu tarafından yasaklandığına dair haberler gün ışığına çıktığından beri, 'Tik Tok gerçekten kapanıyor' ile ilgili sorular artmaya başladı. Ancak görebildiğimiz kadarıyla, uygulamanın kapatılacağına dair henüz resmi bir onay yok. 

Uygulamanın resmi kanalları veya sosyal medya tanıtıcıları, 2018'de ele aldıkları gibi en yeni kapatma söylentileri hakkında henüz konuşmadı veya bunları ele almadı. Uygulamanın popülaritesi göz önüne alındığında, yakın zamanda ortadan kalkacağından şüpheliyiz.


TikTok kapatma söylentilerini resmi olarak onaylayana kadar, popüler Çin sosyal medya uygulamasının hiçbir yere varmayacağını varsaymak güvenlidir. Hiç şüpheniz olmasın, herhangi bir resmi açıklama gelirse sizinle paylaşmak için tüm resmi kaynakları takip edeceğiz. O zamana kadar, mutlu TikToking!

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