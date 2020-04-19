Tiktok Kahvesi (Dalgona Kahve) nasıl yapılır, nedir

Son günlerin meşhur olan şeyi Tiktok kahvesi yani Dalgona kahvesi bir çok kişi tarafından çok merak ediliyor. Kore'de ortaya çıktığı bilinen Tiktok kahvesi ile ilgili bir çok rivayet dolaşıyor ancak yapılan en lezzetli kahvelerden biri Dalgona kahvesi olarak bilinyor. Nasıl yapılacağına gelince yapımı aslında basit olan içeceği evinizde yapabilmek için sadece belirtilen maddeleri karıştırmak ve aynı zamanda da buza ihtiyacınız olacak. Sizi çok bekletmeden Dalgona kahvesinin yapımını tarif ettiğimiz bilgilendirmemize geçelim...Malzemeler:2 yemek kaşığı granül kahve (Markası önemli değil.)2 yemek kaşığı toz şeker (kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz.)2 yemek kaşığı sıcak suServis için;Bardağınızın boyutuna göre yarım su bardağı süt ve buz.Dalgona kahvesi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 çay bardağı granül kahve, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıcak su. Bu üçlüyü derin ve dar bir kaba aldıktan sonra bir de köpürtmek için mikser veya benzeri mutfak aletlerinden birine ihtiyacınız olacak.Karışım, mikserle birkaç dakika aralıksız çırpılarak karamel renginde köpük elde edilmiş olacak. Arzunuza göre birkaç küp buz kattığınız soğuk süte dilediğiniz oranda karıştırarak tüketebilirsiniz.Ayrıca bu karışımı her seferinde yeniden hazırlamaya gerek olmayıp buzdolabında veya yüksek olmayan bir oda sıcaklığında birkaç gün muhafaza ederek de kullanılabilir.Öncelikli olarak derin bir kase içerisine aldığınız 2 yemek kaşığı granül kahveyi, şekeri ve sıcak suyu tel çırpıcı veya mikser yardımı ile çırpın…İlk olarak koyu renk olarak görünen bu karışımın çırptıkça koyu bir kıvamı ancak açık bir rengi olacak. Adeta mousse gibi koyulaşacaktır.Yaklaşık olarak 15 dakika çırptığınız bu karışımı yarım su bardağı süt ve buzları koyduğunuz bardağınızın üzerine dikkatlice koyarak kahveli kremayı servis edin.Dilerseniz içerisine farklı aromalar ekleyerek kahvenizin tadını kendi damak zevkinize uygun bir hale de getirebilirsiniz...Afiyet olsun.